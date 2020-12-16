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Помпео ушел на карантин из-за контакта с заболевшим COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Помпео ушел на карантин
Фото: REUTERS / Jonathan Ernst
Госсекретарь США Майк Помпео вынужден уйти на карантин из-за контакта с заболевшим COVID–19, его тест на коронавирус пока отрицательный, сообщила пресс-служба госдепартамента.

"Госсекретарь контактировал с лицом, сдавшим положительный тест на COVID, … госсекретарь сдал тест, он отрицательный. В соответствии с рекомендациями CDC (Управление по контролю и предотвращению заболеваний США), он уходит на карантин", — сообщил представитель ведомства. Личность заболевшего не называется из соображений защиты частной информации, отмечают в ведомстве.

Помпео, сообщила его пресс-служба, находится под наблюдением медслужбы госдепартамента.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в США превысило 16,7 миллиона человек, более 300 тысяч скончались. В числе переболевших COVID–19 президент США с семьей, а также несколько десятков сотрудников Белого дома и членов администрации США.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Госдеп США , Администрация США , США
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