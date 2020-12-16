Помпео ушел на карантин

Госсекретарь США Майк Помпео вынужден уйти на карантин из-за контакта с заболевшим COVID–19, его тест на коронавирус пока отрицательный, сообщила пресс-служба госдепартамента.
"Госсекретарь контактировал с лицом, сдавшим положительный тест на COVID, … госсекретарь сдал тест, он отрицательный. В соответствии с рекомендациями CDC (Управление по контролю и предотвращению заболеваний США), он уходит на карантин", — сообщил представитель ведомства. Личность заболевшего не называется из соображений защиты частной информации, отмечают в ведомстве.
Помпео, сообщила его пресс-служба, находится под наблюдением медслужбы госдепартамента.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в США превысило 16,7 миллиона человек, более 300 тысяч скончались. В числе переболевших COVID–19 президент США с семьей, а также несколько десятков сотрудников Белого дома и членов администрации США.
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