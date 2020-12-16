Помпео ушел на карантин

"Госсекретарь контактировал с лицом, сдавшим положительный тест на COVID, … госсекретарь сдал тест, он отрицательный. В соответствии с рекомендациями CDC (Управление по контролю и предотвращению заболеваний США), он уходит на карантин", — сообщил представитель ведомства. Личность заболевшего не называется из соображений защиты частной информации, отмечают в ведомстве.