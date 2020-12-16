Зеленский просит Раду разрешить допуск в страну иностранных войск 

Согласно информации аппарата Рады, соответствующий документ сегодня, 16 декабря, передан на рассмотрение руководству парламента и направлен на рассмотрение профильного комитета.

Отдельно подчеркивается, что проект определен президентом как неотложный, то есть голосование по нему должно состояться уже в ближайшее время.

В сообщении отмечается, что законопроект разработан с целью урегулирования вопроса выполнения процедур одобрения решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональных учениях.