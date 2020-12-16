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Москва

Зеленский просит Раду разрешить допуск в страну иностранных войск 

ИА Regnum 1 час назад
Зеленский просит Раду разрешить допуск в страну иностранных войск
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной раде одобрить его законопроект о допуске иностранных вооруженных сил в страну в 2021 году для участия в многонациональных учениях.
Согласно информации аппарата Рады, соответствующий документ сегодня, 16 декабря, передан на рассмотрение руководству парламента и направлен на рассмотрение профильного комитета.
Отдельно подчеркивается, что проект определен президентом как неотложный, то есть голосование по нему должно состояться уже в ближайшее время.
В сообщении отмечается, что законопроект разработан с целью урегулирования вопроса выполнения процедур одобрения решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональных учениях.
ИА REGNUM напоминает, что ранее министерство обороны сообщило, что в 2021 году Вооруженные силы Украины планируют принять участие в 22 многонациональных учениях, в том числе в восьми на территории Украины и 14 за рубежом. В частности, учитывая полученный в 2020 году статус партнера НАТО с расширенными возможностями, ВСУ готовы присоединиться к соответствующим учениям альянса, связанным с коллективной обороной.
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Комментарии 9
В мире , Армия , Владимир Зеленский , Министерство обороны , Верховная Рада , НАТО , ИА REGNUM
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