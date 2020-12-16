Родные попавших в блокаду солдат перекрыли трассу Гюмри-Ереван 

Все новости на карте

Родственники военнослужащих, попавших в блокаду в населенных пунктах Хин Тагер и Хцаберд в Нагорном Карабахе, перекрыли несколько участков трассы Гюмри-Ереван, сообщает «Арменпресс».

Люди требуют предоставить информацию о своих родных, с которыми нет связи с вечера 15 декабря.

Ранее родственники военнослужащих заблокировали вход в здание администрации Ширакской области, требуя встречи с губернатором области Тиграном Петросяном

Минобороны Армении сообщило в среду, что во вторник вечером при неизвестных обстоятельствах была потеряна связь с личным составом ряда боевых позиций армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики, расположенных в направлении сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что среди оказавшихся в блокаде военных есть и российские миротворцы.

Как сообщал «Рамблер», ранее Минобороны Армении сообщило, что 12 декабря Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня и, используя дополнительный личный состав, военную технику и тяжелую артиллерию, нанесли удар по селам Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района Нагорного Карабаха.