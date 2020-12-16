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Родные попавших в блокаду солдат перекрыли трассу Гюмри-Ереван 

Вероника Полынина 1 час назад
Родные попавших в блокаду солдат перекрыли трассу Гюмри-Ереван
Фото: armenpress.am
Родственники военнослужащих, попавших в блокаду в населенных пунктах Хин Тагер и Хцаберд в Нагорном Карабахе, перекрыли несколько участков трассы Гюмри-Ереван, сообщает «Арменпресс».
Люди требуют предоставить информацию о своих родных, с которыми нет связи с вечера 15 декабря.
Ранее родственники военнослужащих заблокировали вход в здание администрации Ширакской области, требуя встречи с губернатором области Тиграном Петросяном.
Минобороны Армении сообщило в среду, что во вторник вечером при неизвестных обстоятельствах была потеряна связь с личным составом ряда боевых позиций армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики, расположенных в направлении сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что среди оказавшихся в блокаде военных есть и российские миротворцы.
Как сообщал «Рамблер», ранее Минобороны Армении сообщило, что 12 декабря Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня и, используя дополнительный личный состав, военную технику и тяжелую артиллерию, нанесли удар по селам Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района Нагорного Карабаха.
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Комментарии 1
В мире , Тигран Петросян , Никол Пашинян , Министерство обороны
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