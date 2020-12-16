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Москва

Пандемия далека от завершения, заявила глава Еврокомиссии 

РИА Новости 1 час назад
Пандемия далека от завершения, заявила глава ЕК
Фото: Robert Michael
Пандемия нового коронавируса далека от завершения, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении.
"Пандемия далека от завершения", — сказала она.

"Чтобы завершить пандемию, необходимо, чтобы до 70% населения было вакцинировано", — написала она в своём Twitter.

Ранее в ЕК отмечали, что бороться с распространением вируса необходимо на глобальном уровне, поскольку в одной части света люди не будут в безопасности, пока и в другой части света не произойдёт того же.
Еврокомиссия договорилась о покупке для ЕС более 2 миллиардов разрабатываемых вакцин от COVID-19, они поступят на рынок, если успешно пройдут все испытания и проверки. Первая вакцина может получить необходимые разрешения в ЕС уже в декабре.
При этом население Евросоюза составляет менее 500 миллиардов человек. ЕК, договариваясь с компаниями-производителями потенциальной вакцины, закладывала возможность распространения их препарата и в другие страны мира.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , ЕС , Еврокомиссия
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