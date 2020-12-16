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Москва

Reuters: механизм по поставкам вакцины COVAX может провалиться 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Беднейшие страны могут получить вакцину от COVID-19CO не раньше 2024 года
Фото: Reuters
Глобальный механизм COVAX, призванный обеспечить бедные страны вакциной против COVID-19, рискует провалиться.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы.
В агентстве подчёркивают, что внутренние документы Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), который вместе с ВОЗ управляет программой, демонстрируют недостаток фондов и логистические риски, ставящие под угрозу выполнение программы.
В бумагах отмечается, что COVAX испытывает «очень высокий» риск провала. В настоящий момент программа борется не только с нехваткой средств и рисками поставок препаратов, но и со сложными договорными соглашениями.
Уточняется, что провал проекта может оставить население беднейших стран без какого-либо доступа к вакцине до 2024 года.
Также в документах говорится, что финансовые расчёты COVAX основаны на средней стоимость дозы вакцины в районе $5,2. Это создаёт угрозы для реализации проекта, так как западные вакцины стоят дороже — от Pfizer препарат стоит от $18,40 до $19,50 за дозу, а у Moderna одна доза стоит $25-$37.
Ранее в ВОЗ заявили о необходимости $5 млрд для механизма COVAX.
12 декабря власти Украины получили официальное одобрение от COVAX в ответ на запрос вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
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Комментарии 2
В мире , ВОЗ , Pfizer , Reuters
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