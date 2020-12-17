В Европе крайне высока вероятность новой волны коронавируса. Она может вспыхнуть в начале 2021 года из-за празднования Рождества и Нового года, предупредили в европейском подразделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Там напомнили, что несмотря на достижение «хрупкого прогресса», коронавирус продолжает масштабно и интенсивно распространяться по странам, передаёт «Интерфакс».

В организации призвали принять дополнительные индивидуальные меры безопасности в преддверии праздников. В частности, людям предложили по возможности отмечать Рождество и Новый год на открытых пространствах, не забывая при этом надевать защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

Что касается торжеств в помещении, то ключевым способом сократить риск заражения является ограниченное количество гостей и хорошая вентиляция.

Европейский отдел ВОЗ охватывает 53 страны, включая Россию и некоторые страны Центральной Азии.