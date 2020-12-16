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Москва

Украина вышла из ряда соглашений с СНГ 

РИА Новости 11 минут назад
Украина вышла из ряда соглашений с СНГ
Фото: Reuters
Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение о выходе страны из соглашения о координации межгосударственных отношений в сфере электроэнергетики СНГ, трансляция заседания шла на канале правительства в Youtube.

"Выйти из международных договоров, заключенных в рамках СНГ, согласно перечню", — говорится в постановлении.

Правительство Украины также приняло решение о выходе из Горной хартии государств, подписанной в Москве 27 марта 1997 года.
Кроме того, Украина вышла из соглашений с СНГ об основных принципах сотрудничества и координации отношений в области использования атомной энергии в мирных целях.
Соглашение о координации межгосударственных отношений в сфере электроэнергетики СНГ было заключено 14 февраля 1992 года в Минске с целью проведения совместных и скоординированных действий, направленных на обеспечение устойчивого и надежного энергоснабжения народного хозяйства и населения государств. Подписантами соглашения выступили Украина, РФ, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Соглашение о координации межгосударственных отношений государств-участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях было подписано 14 февраля 1992 года в Минске. Соглашение подписали Украина, РФ, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Соглашение об основных принципах сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии было подписано в Минске 26 июня 1992 года.
Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
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Комментарии 1
В мире , Правительство Украины
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