Ещё
Далее:
Читайте также:
«Довод» - ЦРУ против русских
«Довод» - ЦРУ против русских Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Меркель назвала основные проблемы в отношениях Германии и России 

Павел Тиунов 12 минут назад
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что страна нуждается в «хороших стратегических отношениях» с Россией, сообщает ТАСС. При этом политик заявила, что есть ряд принципиальных моментов, на которые Берлин не будет закрывать глаза.
Меркель подчеркнула, что у разговоров о российско-немецких отношениях две стороны: с одной — есть сильное желание их улучшить, с другой — немецкие политики «не должны закрывать глаза на реальность». В числе спорных моментов канцлер назвала предполагаемое отравление российского блогера Алексея Навального, а также убийство в берлинском парке Малый Тиргартен.
Последнее, как сообщал «Рамблер», было совершено 23 августа 2019 года. В результате был застрелен этнический чеченец, гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Немецкие следователи впоследствии объявили о задержании по подозрению в совершении убийства 49-летнего гражданина России.
По их данным, есть доказательства причастности к преступлению России и Чечни. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сразу после заявления немецких силовиков заявил, что Москва не имеет отношения к этому происшествию.
Резюмируя свое выступление, Меркель заявила, что еще одним препятствием для улучшения российско-немецкого взаимодействия является затяжной конфликт на востоке Украины. При этом политик признала, что отношения не требуют перезагрузки, поскольку «имеют продолжительность».
Комментарии 9
В мире , Видео , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Ангела Меркель , Зелимхан Хангошвили , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео падения столбов на мосту в Киеве
00:26
Опубликовано видео падения столбов на мосту в Киеве
Происшествия
Инопланетяне в столичном метро попали на видео
00:34
Инопланетяне в столичном метро попали на видео
Новости Москвы
Опубликовано видео первого полета нового ИЛ-114-300
00:13
Опубликовано видео первого полета нового ИЛ-114-300
Технологии
Коммунальщики перепели хит Моргенштерна и попали на видео
01:18
Коммунальщики перепели хит Моргенштерна и попали на видео
Новости Москвы
Девушки-подростки погрели «пятые точки» на Вечном огне в Пензе
00:35
Девушки-подростки погрели «пятые точки» на Вечном огне в Пензе
Происшествия
Гиперзвуковой «Авангард» заступил на боевое дежурство
01:26
Гиперзвуковой «Авангард» заступил на боевое дежурство
Армия
Дебоширка-«каскадерша» разнесла магазин и попала на видео
01:06
Дебоширка-«каскадерша» разнесла магазин и попала на видео
Происшествия
«Ублюдки»: Том Круз психанул и обматерил съемочную группу
01:45
«Ублюдки»: Том Круз психанул и обматерил съемочную группу
Шоу-бизнес
Родные солдат прорвались на территорию Минобороны Армении
00:58
Родные солдат прорвались на территорию Минобороны Армении
В мире
Сотрудники ДПС приняли удар на себя и спасли пешеходов
00:38
Сотрудники ДПС приняли удар на себя и спасли пешеходов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть