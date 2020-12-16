Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что страна нуждается в «хороших стратегических отношениях» с Россией сообщает ТАСС. При этом политик заявила, что есть ряд принципиальных моментов, на которые Берлин не будет закрывать глаза.

Меркель подчеркнула, что у разговоров о российско-немецких отношениях две стороны: с одной — есть сильное желание их улучшить, с другой — немецкие политики «не должны закрывать глаза на реальность». В числе спорных моментов канцлер назвала предполагаемое отравление российского блогера Алексея Навального , а также убийство в берлинском парке Малый Тиргартен.

Последнее, как сообщал «Рамблер», было совершено 23 августа 2019 года. В результате был застрелен этнический чеченец, гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили . Немецкие следователи впоследствии объявили о задержании по подозрению в совершении убийства 49-летнего гражданина России.

По их данным, есть доказательства причастности к преступлению России и Чечни. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сразу после заявления немецких силовиков заявил, что Москва не имеет отношения к этому происшествию.

Резюмируя свое выступление, Меркель заявила, что еще одним препятствием для улучшения российско-немецкого взаимодействия является затяжной конфликт на востоке Украины. При этом политик признала, что отношения не требуют перезагрузки, поскольку «имеют продолжительность».