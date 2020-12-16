"Думаю, что с этой стороны нужно видеть, что мы желаем иметь хорошие стратегические отношения с Россией, я постоянно говорила об этом, но это не должно прикрывать нам глаза на реальность", — заявила канцлер, выступая в бундестаге ФРГ, добавив, что не считает, что "есть необходимость в новом старте в отношениях" с Москвой.