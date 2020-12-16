Германия заинтересована в хороших стратегических отношениях с Россией, не видит необходимости в новом старте, заявила в среду канцлер Ангела Меркель.
"Думаю, что с этой стороны нужно видеть, что мы желаем иметь хорошие стратегические отношения с Россией, я постоянно говорила об этом, но это не должно прикрывать нам глаза на реальность", — заявила канцлер, выступая в бундестаге ФРГ, добавив, что не считает, что "есть необходимость в новом старте в отношениях" с Москвой.
Меркель перечислила основные "значительные события", которые, с ее точки зрения, осложняют отношения с Россией: это инцидент "в связи с (Алексеем) Навальным, случившееся в парке Тиргартен в Берлине", а также то, что "мы видим слишком мало прогресса в Минском процессе"