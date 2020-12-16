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Москва

Меркель назвала основные проблемы в отношениях Германии и России 

РИА Новости 29 минут назад
Германия заинтересована в хороших стратегических отношениях с Россией, не видит необходимости в новом старте, заявила в среду канцлер Ангела Меркель.

"Думаю, что с этой стороны нужно видеть, что мы желаем иметь хорошие стратегические отношения с Россией, я постоянно говорила об этом, но это не должно прикрывать нам глаза на реальность", — заявила канцлер, выступая в бундестаге ФРГ, добавив, что не считает, что "есть необходимость в новом старте в отношениях" с Москвой.

Меркель перечислила основные "значительные события", которые, с ее точки зрения, осложняют отношения с Россией: это инцидент "в связи с (Алексеем) Навальным, случившееся в парке Тиргартен в Берлине", а также то, что "мы видим слишком мало прогресса в Минском процессе"
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В мире , Видео , Ангела Меркель
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