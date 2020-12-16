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ВОЗ советует носить маски на семейных праздниках из-за распространения COVID-19 

ТАСС 47 минут назад
ВОЗ советует носить маски на семейных праздниках
Фото: © Максим Григорьев/ТАСС
Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о риске усиления распространения коронавируса в начале 2021 года и рекомендует жителям региона носить маски во время семейных встреч на грядущих праздниках. Об этом говорится в опубликованном в среду пресс-релизе организации.

"Несмотря на некоторый хрупкий прогресс, передача COVID-19 в Европейском регионе остается широко распространенной и интенсивной. Существует высокий риск дальнейшего возрождения [распространения заболевания] в первые недели и месяцы 2021 года, и нам нужно будет сотрудничать, чтобы предотвратить его — отмечено в сообщении. — Ношение масок и физическое дистанцирование в кругу друзей и семьи может показаться неловким, но это в значительной степени способствует обеспечению безопасности и здоровья каждого".

ВОЗ призывает, по возможности, собираться вместе на открытом воздухе. Если это неосуществимо и люди находятся в здании, важно ограничить количество гостей и хорошо проветрить помещение. Для тех, кому придется путешествовать, эксперты советуют избегать любого вида транспорта, который может быть переполнен.
В 53 странах европейской зоны ВОЗ, включая Россию, с начала пандемии зарегистрировано более 22 млн случаев заболевания и почти 500 тыс. смертей.
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В мире , ВОЗ , Стокгольм , Швеция
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