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В ВОЗ оценили вероятность заражения коронавирусом через продукты 

РИА Новости и ещё 2 5 часов назад
В ВОЗ оценили вероятность заражения коронавирусом через продукты
Фото: Reuters
Вероятность инфицирования коронавирусом через пищевые продукты или упаковку крайне мала, распространение инфекции не может быть основанием для торговых ограничений, заявил технический специалист по безопасности пищевых продуктов и зоонозным заболеваниям Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Хойсков.

"Важно подчеркнуть, что речь не должна идти о торговых ограничениях или обосновании торговых ограничений. Это очень важно, что COVID не угрожает безопасности пищевых продуктов, я хочу это подчеркнуть", — сказал Хойсков в ходе вебинара, организованного ВОЗ совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

В свою очередь, специалист по безопасности и качеству пищевых продуктов ФАО Джеффри Лежён отметил, что каждый раз, когда вирус перемещается, к примеру, с рук рабочего на поверхность, а потом на продукт или упаковку, его концентрация снижается. По его словам, таким образом, маловероятно, что контактирование с продуктом впоследствии приведет к инфицированию.
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В мире , ООН , ВОЗ
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