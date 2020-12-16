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ЕС пообещал Тихановской давить на Белоруссию 

Артём Кульша 43 минуты назад
ЕС пообещал Тихановской давить на Белоруссию
Фото: РИА Новости
Европейский союз будет оказывать давление на Белоруссию. Об этом премьер-министр Бельгии Александр Де Кро сообщил в своем твиттере.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Александр Лукашенко, а второе место заняла Светлана Тихановская. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.
Вчера Де Кро провел виртуальную встречу с Тихановской. После ее окончания он опубликовал в твиттере снимок экрана, сделанный в ходе мероприятия. В подписи к фотографии политик назвал Тихановскую лидером белорусской оппозиции и сообщил, что Бельгия и Евросоюз поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к свободному от насилия демократическому обществу, в котором соблюдаются основные права человека.

«Мы продолжим оказывать давление на белорусские власти, чтобы они вступили в заслуживающий доверия диалог», — написал он.

Позавчера Тихановская призвала Европейский союз расширить санкции против Лукашенко и людей из его окружения и больше поддерживать белорусскую оппозицию, в частности, отменить визовый режим для тех ее представителей, которые подвергаются политическим преследованиям.
Также она высказала мнение, что власти Евросоюза должны следовать принципу нулевой толерантности в вопросе контактов компаний из ЕС с властями Белоруссии — препятствовать им.
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Комментарии 1
В мире , Светлана Тихановская , Александр Де , Александр Лукашенко , ЕС
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