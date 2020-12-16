ЕС пообещал Тихановской давить на Белоруссию 

Virtual meeting w/ Belarusian opposition leader @Tsihanouskaya.



Belgium & EU support the people of Belarus in their quest for a democratic society with fundamental rights, free of violence.



We will continue to pressure Belarusian authorities to engage in a credible dialogue. pic.twitter.com/A3WYGCPwlB— Alexander De Croo (@alexanderdecroo) December 15, 2020 9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Александр Лукашенко , а второе место заняла Светлана Тихановская . После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.

Вчера Де Кро провел виртуальную встречу с Тихановской. После ее окончания он опубликовал в твиттере снимок экрана, сделанный в ходе мероприятия. В подписи к фотографии политик назвал Тихановскую лидером белорусской оппозиции и сообщил, что Бельгия и Евросоюз поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к свободному от насилия демократическому обществу, в котором соблюдаются основные права человека.

«Мы продолжим оказывать давление на белорусские власти, чтобы они вступили в заслуживающий доверия диалог», — написал он.

Позавчера Тихановская призвала Европейский союз расширить санкции против Лукашенко и людей из его окружения и больше поддерживать белорусскую оппозицию, в частности, отменить визовый режим для тех ее представителей, которые подвергаются политическим преследованиям.

Также она высказала мнение, что власти Евросоюза должны следовать принципу нулевой толерантности в вопросе контактов компаний из ЕС с властями Белоруссии — препятствовать им.