Новые беспорядки в центре Киева попали на видео 

Киеве предприниматели устроили шествия по городу и собрались возле Верховной Рады Украины . Митингующие бизнесмены выступали против новых ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией.

Предприниматели попытались установить большую палатку. Правоохранители, сопровождающие шествие, помешали им, забрав палатку. В результате этого произошли небольшие столкновения митингующих с силовиками, в ходе которых был применен слезоточивый газ. Предприниматели бросили в правоохранителей несколько дымовых шашек.

Как сообщили в прямом эфире телеканала "112 Украина", одному мужчине стало плохо. "Его вытянули из толпы и отдали патрульным. Полицейские, я так понимаю, повезли его в больницу. В каком он состоянии — неизвестно, он был без сознания", — говорится в сообщении.