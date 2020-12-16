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Москва

Новые беспорядки в центре Киева попали на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Киеве предприниматели устроили шествия по городу и собрались возле Верховной Рады Украины. Митингующие бизнесмены выступали против новых ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией.
Предприниматели попытались установить большую палатку. Правоохранители, сопровождающие шествие, помешали им, забрав палатку. В результате этого произошли небольшие столкновения митингующих с силовиками, в ходе которых был применен слезоточивый газ. Предприниматели бросили в правоохранителей несколько дымовых шашек.
Как сообщили в прямом эфире телеканала "112 Украина", одному мужчине стало плохо. "Его вытянули из толпы и отдали патрульным. Полицейские, я так понимаю, повезли его в больницу. В каком он состоянии — неизвестно, он был без сознания", — говорится в сообщении.
В мире , Видео , Верховная Рада
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