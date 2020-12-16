Появилось видео солнечного затмения в Чили 

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14 декабря 2020 года жители Чили Аргентины наблюдали полное солнечное затмение 142 сароса, которое лучше всего было видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили, Аргентине, на юге Атлантического океана. Максимальная фаза затмения составила 1,0254, а максимальная длительность полной фазы — 2 минуты 10 секунд. Это затмение являлось повторением через сарос полного солнечного затмения 4 декабря 2002 года. Следующее затмение данного сароса произойдёт 26 декабря 2038 года.

Полная фаза затмения прошла через территорию Аргентины и Чили спустя примерно 1 год и 5 месяцев после полного затмения 2 июля 2019 года.