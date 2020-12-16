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Президент Бразилии отказался вакцинироваться от COVID-19 

Газета.Ru 59 минут назад
Президент Бразилии отказался вакцинироваться от COVID-19
Фото: газета.ру
Президент Бразилии Жаир Болсонару не собирается вакцинироваться от коронавируса нового типа. Об этом он сказал в интервью телеканалу Band. Он заверил, что не станет прививаться "и точка".

"Моя жизнь в опасности? Это моя проблема", — заявил Болсонару.

Политик считает, что прививки не могут быть обязательными и их должны сделать те, кто хочет.
Ранее 65-летний Болсонару неоднократно подвергал сомнению реальность пандемии COVID-19 и нарушал социальную дистанцию. Летом он переболел коронавирусной инфекцией.
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