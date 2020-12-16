Помпео сделал заявление о ситуации с Навальным

Соединенные Штаты ждут от России объяснений по поводу ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео во вторник в интервью журналисту Бену Шапиро.
Руководителя Госдепартамента попросили прокомментировать утверждения британской газеты The Sunday Times о том, что Алексея Навального якобы пытались отравить дважды.
"Мы пока ничего не сделали в том, что касается новой информации, кроме как начали оценивать то, что мы [уже] знаем. Но достаточно сказать, что мы признаем и были одними из первых, кто подверг критике эту невероятно злонамеренную деятельность и потребовал, чтобы Россия объяснила нам, как именно это произошло, кто это сделал. Мы все еще ждем этих ответов", — утверждал глава американской дипломатии.
По его версии, США и Европа уже ввели ограничения против России в "связи с такого рода деятельностью".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью сообщения The Sunday Times о том, что Навального якобы пытались отравить дважды. 13 декабря издание выступило с утверждением, что Навального пытались отравить во второй раз, когда он находился в коме в больнице Омска. Газета при этом ссылалась на свои источники в органах безопасности Германии, которые "рассказали своим коллегам в Великобритании, что лица, стоявшие за отравлением Навального, совершили еще одну попытку его отравления в тот момент, когда он был в искусственной коме перед тем, как его доставили на борт самолета", который вывез его в Берлин.
Песков ранее многократно говорил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией по этому инциденту, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. Заведующий отделением острых отравлений омской больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев в воскресенье сообщил ТАСС, что посторонние не имели доступа в палату Навального, поэтому возможности повторно отравить его ни у кого не было.