Помпео сделал заявление о ситуации с Навальным

"Мы пока ничего не сделали в том, что касается новой информации, кроме как начали оценивать то, что мы [уже] знаем. Но достаточно сказать, что мы признаем и были одними из первых, кто подверг критике эту невероятно злонамеренную деятельность и потребовал, чтобы Россия объяснила нам, как именно это произошло, кто это сделал. Мы все еще ждем этих ответов", — утверждал глава американской дипломатии.