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Щедрый посетитель ресторана обогатил молодую официантку на 367 тысяч рублей 

Lenta.ru 1 час назад
Посетитель ресторана обогатил официантку на $5 тысяч
Фото: страница Anthony's at Paxon Hollow в Facebook
В американском округе Делавэр, штат Пенсильвания, щедрый посетитель ресторана обогатил молодую официантку на 5 тысяч долларов (367 тысяч рублей). Об этом сообщается на сайте 6 ABC.
Джанна ДиАнжело (Gianna DiAngelo) учится на первом курсе университета на медсестру, а в свободное время подрабатывает официанткой в ресторане Anthony's At Paxon. Вечером в субботу, 12 декабря, один из клиентов заплатил за ужин 206 долларов (15 тысяч рублей) и в качестве благодарности оставил ДиАнжело, обслуживающей его столик, крупные чаевые.

«Обычно я радуюсь любой мелочи. Но когда мне сказали, что я получила 5 тысяч долларов, я просто не могла в это поверить, — рассказывает ДиАнжело. — Я отложу эти деньги на учебу и постараюсь тоже сделать что-то хорошее для других людей».

Представители ресторана поблагодарили щедрого клиента в официальной группе в Facebook.

«У нас нет других слов, кроме как СПАСИБО! Это невероятная помощь для нашего персонала! СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО! Спасибо за то, что помогаете нашим сотрудникам пережить праздники», — написали администраторы.

Пост собрал десятки восторженных комментариев и сотни ретвитов.
В июле сообщалось, что завсегдатай ресторана в американском штате Нью-Джерси обогатил официантов и довел их до слез. Клиент заплатил за завтрак 43 доллара (3 тысячи рублей) и заодно оставил официантам своего любимого заведения крупные чаевые — тысячу долларов (73,4 тысячи рублей по текущему курсу).
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Комментарии
В мире , Делавэр , США
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