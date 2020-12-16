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Инаугурацию Байдена ограничат из-за COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Инаугурация Байдена пройдет с ограничениями
Фото: Reuters
Оргкомитет инаугурации избранного президента США Джо Байдена призвал американцев воздержаться от поездок в Вашингтон на торжество, которое пройдет в ограниченном масштабе, говорится в заявлении организаторов, распространенном во вторник.

"Место проведения церемонии будет крайне ограничено, а последующий парад будет переосмыслен. Комитет президентской инаугурации призывает общественность воздержаться от любых поездок и принять участие в инаугурационных мероприятиях дома", — говорится в сообщении.

Накануне по итогам голосования выборщиков Байден набрал 306 голосов при необходимых для победы 270, тем самым подтвердив предварительно объявленную СМИ победу на прошедших 3 ноября президентских выборах. Результат голосования выборщиков будет утвержден 6 января, инаугурация Байдена, в соответствии с конституцией, должна пройти 20 января.
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В мире , США , Джозеф Байден
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