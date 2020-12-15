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В Белом доме не стали комментировать поздравление Байдена от Путина 

Вероника Полынина 1 час назад
В Белом доме не стали комментировать поздравление Байдена от Путина
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни отказалась комментировать поздравление с победой на выборах президента США, направленное Джо Байдену российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Никаких комментариев по этому поводу», — заявила Макинэни на брифинге, отметив, что оставляет возможность президенту Дональду Трампу самому прокомментировать эту новость.

Она также заявила, что ей неизвестно о контактах Путина и Трампа после того, как российский президент поздравил Джо Байдена с победой на выборах.
Ранее во вторник, как сообщал «Рамблер», Владимир Путин направил Байдену поздравительную телеграмму по случаю победы на выборах президента. В ней он пожелал ему успехов, выразил готовность к взаимодействию и контактам и уверенность в том, что Россия и США могут способствовать решению многих проблем и вызовов в мире.
Накануне в США состоялось голосование выборщиков, результаты которого с большой долей вероятности определяют нового главу государства. Демократ Джо Байден набрал 306 голосов, действующий президент Трамп — 232 голоса. Итоги голосования в начале января должен утвердить Конгресс США, и только после этого будет названо имя нового президента страны. Инаугурация запланирована на 20 января.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Владимир Путин , Конгресс США , Администрация США , ИТАР-ТАСС
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