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Эксперты ВОЗ в январе отправятся в Китай искать источник коронавируса 

Газета.Ru 1 час назад
Эксперты ВОЗ отправятся в Китай искать источник коронавируса
Фото: ТАСС
Команда экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в январе отправится в Китай, чтобы искать источник коронавируса. Об этом заявил член миссии Фабиан Лендертц, пишет "Интерфакс". Он отметил, что эксперты уже начали обсуждение с учеными из Китая. Скорее всего, специалисты ВОЗ поедут в Ухань.

"Это не о том, чтобы найти страну-виновника. Это о том, чтобы попытаться понять, что произошло, а потом посмотреть, можем ли мы на основе этой информации попытаться уменьшить риск в будущем", — сказал Лендертц.

Специалисты хотят установить, циркулировал ли вирус до того, как его зафиксировали впервые. Также они изучат рынок в Ухане — возможное место, где вирус передался от животного к человеку. В мире с начала пандемии зарегистрировано 72 млн заболевших, 51 млн выздоровели, больше 1,6 млн человек скончались. В России выявили уже 2,6 млн человек с COVID-19.
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В мире , ВОЗ , Интерфакс , Китай
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