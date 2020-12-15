На Украине произошел скандал с лицом Зеленского на памятнике 

Мемориальная плита «военнослужащим Сухопутных войск, посвятившим или отдавшим жизнь защите Независимости Украины» открылась 12 декабря на территории одного из войсковых штабов в Киеве.

Командование Сухопутных войск ВСУ опубликовало фото памятника на своей странице в Facebook, что вызвало бурю негодования и насмешек.

На памятнике изображены три представителя сухопутных войск: танкист, пехотинец и летчик. Лицо танкиста показалось пользователям интернета знакомым — оно напомнило президента Украины Владимира Зеленского. При этом пехотинец был похож на командующего ООС Сергея Наева , а летчик — на генерал-полковника, главу Сухопутных войск Александра Сирского, по инициативе которого и был создан монумент.

В командовании украинских Сухопутных войск уже отреагировали на критику в интернете.