Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва

На Украине произошел скандал с лицом Зеленского на памятнике 

Вероника Полынина 25 минут назад
На Украине произошел скандал с лицом Зеленского на памятнике
Фото: ТАСС
Пользователи Сети разглядели лицо президента Украины Владимира Зеленского на памятнике украинским военным в Киеве.
Мемориальная плита «военнослужащим Сухопутных войск, посвятившим или отдавшим жизнь защите Независимости Украины» открылась 12 декабря на территории одного из войсковых штабов в Киеве.
Командование Сухопутных войск ВСУ опубликовало фото памятника на своей странице в Facebook, что вызвало бурю негодования и насмешек.
На памятнике изображены три представителя сухопутных войск: танкист, пехотинец и летчик. Лицо танкиста показалось пользователям интернета знакомым — оно напомнило президента Украины Владимира Зеленского. При этом пехотинец был похож на командующего ООС Сергея Наева, а летчик — на генерал-полковника, главу Сухопутных войск Александра Сирского, по инициативе которого и был создан монумент.
В командовании украинских Сухопутных войск уже отреагировали на критику в интернете.

«Официальная реакция со стороны командования на такую критику, конечно, будет. Что касается людей, которые изображены на памятном знаке… Они не имеют никакого отношения к тем, чьи имена называют критики. То есть информация "притянута за уши"», — заявил изданию «Сегодня» руководитель пресс-центра командования Сухопутных войск ВСУ Анатолий Прошин.

Видео дня. Нам пошел на пользу карантин: Шнуров снова станет отцом
Комментарии 19
В мире , Сергей Наев , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
02:57
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
Происшествия
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
00:16
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
В мире
Бывший боец UFC устроил потасовку на взвешивании и попал на видео
00:31
Бывший боец UFC устроил потасовку на взвешивании и попал на видео
Происшествия
Россиянин устроил дебош в кафе из-за маски и попал на видео
00:42
Россиянин устроил дебош в кафе из-за маски и попал на видео
Происшествия
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
01:27
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
В мире
Опубликовано видео сожжения машины в Подольске
00:20
Опубликовано видео сожжения машины в Подольске
Пожары
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
00:33
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
Происшествия
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
00:39
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
Происшествия
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
01:08
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
Происшествия
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
02:55
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение