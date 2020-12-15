На Украине произошел скандал с лицом Зеленского на памятнике 

Пользователи Сети разглядели лицо президента Украины Владимира Зеленского на памятнике украинским военным в Киеве.
Мемориальная плита «военнослужащим Сухопутных войск, посвятившим или отдавшим жизнь защите Независимости Украины» открылась 12 декабря на территории одного из войсковых штабов в Киеве.
Командование Сухопутных войск ВСУ опубликовало фото памятника на своей странице в Facebook, что вызвало бурю негодования и насмешек.
На памятнике изображены три представителя сухопутных войск: танкист, пехотинец и летчик. Лицо танкиста показалось пользователям интернета знакомым — оно напомнило президента Украины Владимира Зеленского. При этом пехотинец был похож на командующего ООС Сергея Наева, а летчик — на генерал-полковника, главу Сухопутных войск Александра Сирского, по инициативе которого и был создан монумент.
В командовании украинских Сухопутных войск уже отреагировали на критику в интернете.
«Официальная реакция со стороны командования на такую критику, конечно, будет. Что касается людей, которые изображены на памятном знаке… Они не имеют никакого отношения к тем, чьи имена называют критики. То есть информация "притянута за уши"», — заявил изданию «Сегодня» руководитель пресс-центра командования Сухопутных войск ВСУ Анатолий Прошин.