ДНР планирует поставлять электроэнергию в Россию 

"Помимо обеспечения электроэнергией Донецкой и отчасти Луганской народной республики, конечно же, у нас есть и более далекоидущие планы. Мы хотели бы, конечно, и это у нас есть в планах, наладить поставку электроэнергии в Российскую Федерацию", — цитирует его Донецкое агентство новостей.