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ДНР планирует поставлять электроэнергию в Россию 

ТАСС 43 минуты назад
ДНР планирует поставлять электроэнергию в Россию
Фото: РИА Новости
Власти Донецкой народной республики (ДНР) планируют начать поставки электроэнергии в РФ. Об этом во вторник в ходе прямой линии с жителями Донбасса заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Помимо обеспечения электроэнергией Донецкой и отчасти Луганской народной республики, конечно же, у нас есть и более далекоидущие планы. Мы хотели бы, конечно, и это у нас есть в планах, наладить поставку электроэнергии в Российскую Федерацию", — цитирует его Донецкое агентство новостей.

Пушилин уточнил, что в случае реализации этих планов в процесс поставок будет включена целая цепочка предприятий республики, включая многочисленные шахты.
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В мире , Денис Пушилин , Донецкий
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