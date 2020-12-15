ДНР планирует поставлять электроэнергию в Россию 

Власти Донецкой народной республики (ДНР) планируют начать поставки электроэнергии в РФ. Об этом во вторник в ходе прямой линии с жителями Донбасса заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Помимо обеспечения электроэнергией Донецкой и отчасти Луганской народной республики, конечно же, у нас есть и более далекоидущие планы. Мы хотели бы, конечно, и это у нас есть в планах, наладить поставку электроэнергии в Российскую Федерацию", — цитирует его Донецкое агентство новостей.
Пушилин уточнил, что в случае реализации этих планов в процесс поставок будет включена целая цепочка предприятий республики, включая многочисленные шахты.