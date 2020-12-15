Тихановская анонсировала новые формы протеста в Белоруссии 

«Ни погода, ни усталость не остановят уличные акции. Белорусы будут мирно протестовать новыми способами — в форме «партизанщины». Евросоюз должен поддержать белорусский народ и сделать все возможное, чтобы не позволить режиму [президента республики Александра] Лукашенко отравлять жизнь», — приводятся слова Тихановской на ее сайте.