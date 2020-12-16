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Президент Сербии оценил отказ боснийских властей от встречи с Лавровым 

Lenta.ru и ещё 2 49 минут назад
Сербия оценила отказ властей Боснии от встречи с Лавровым
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
Президент Сербии Александар Вучич оценил отказ членов президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшича и Шефика Джаферовича от встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Его слова передает ТАСС.
По мнению Вучича, отказ боснийских властей — недальновидный поступок, который оскорбляет традиции гостеприимства.

«Хорошо стать героем на день, нагнать страстей, а что вы будете делать завтра? Любой разговор лучше, чем бегство со встречи», — констатировал он.

Сербский лидер также отметил, что Черногория решила сохранить санкции против России.

«Наверное, они лучшие политики чем мы, мы не будем вводить антироссийских санкций», — заявил Вучич.

Сербия гордится тем, что принимает решения самостоятельно, добавил он.
Джаферович и Комшич отказались от встречи с Лавровым, которая должна была состояться утром 15 декабря. Свое решение они объяснили несогласием с рядом высказываний главы российского МИД, в том числе относительно Дейтонских соглашений.
По словам Джаферовича, сначала он вместе с Комшичем намеревался все-таки посетить встречу с российским министром, чтобы детально обсудить озвученные им суждения относительно политики Боснии и Герцеговины. Однако позже они пришли к выводу, что отказ станет «более сильным сигналом» для России.
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В мире , Политика , Сергей Лавров , Александар Вучич , МИД , ИТАР-ТАСС , Босния и Герцеговина , Москва
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