Два украинских министра подали в отставку 

«Поступили заявления об увольнении от двух министров: от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов. Я прошу комитеты собраться завтра и рассмотреть с утра эти вопросы, чтобы мы могли вынести их на пленарное заседание», — сказал Разумков.