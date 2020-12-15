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Два украинских министра подали в отставку 

Lenta.ru 57 минут назад
Два украинских министра подали в отставку
Фото: страница Роман Абрамовський в Facebook
На Украине министр по делам ветеранов Сергей Бессараб и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подали заявления об отставке. Об этом 15 декабря на заседании Верховной Рады сообщил спикер Дмитрий Разумков, пишет Gordonua.com.

«Поступили заявления об увольнении от двух министров: от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов. Я прошу комитеты собраться завтра и рассмотреть с утра эти вопросы, чтобы мы могли вынести их на пленарное заседание», — сказал Разумков.

Ранее сообщалось, что на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова завели дело о коррупции.
В июне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал условия, при которых он уйдет в отставку. По словам чиновника, он сделает это добровольно, если об отставке попросит президент Украины Владимир Зеленский, парламент страны или ее народ.
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В мире , Украина , Денис Шмыгаль , Владимир Зеленский , Дмитрий Разумков , Арсен Аваков , Верховная Рада
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