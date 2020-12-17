У Запада для Эрдогана кончились желтые карточки 

КНР. Если кто-то сомневался в серьезности ссоры лидера Турции Эрдогана и глобального Запада (в лице США ЕС ), то пора с сомнениями прощаться. Идут санкции и оскорбления — турецкому корвету явно тесно в строю натовских кораблей. Но куда пойдет эта большая суверенная страна? Возможно, на восток: по крайней мере, СМИ Запада ругают Эрдогана не меньше, чем лидеров РФ

В минувшую пятницу Сенат США большинством голосов одобрил оборонный бюджет на 2021 финансовый год. Законопроект помимо прочего предусматривает и введение в течение 30 дней после подписания бюджета ограничительных мер в отношении Турции за покупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Вашингтон с 2017 года пытался кнутом и пряником переубедить Анкару отказаться от покупки С-400 в пользу американских ракетных комплексов Patriot, однако эти попытки не увенчались успехом. Сразу после поставки Турции первых С-400 в июле 2019 года администрация Трампа отреагировала, исключив Анкару из программы поставок современных американских боевых самолетов-невидимок F-35. Когда в октябре этого года Турция приступила к развертыванию российских ЗРК, терпение Госдепа США лопнуло окончательно. На прошлой неделе перед онлайн-встречей министров иностранных дел НАТО посол США в этой организации Кей Бейли Хатчисон заявила, что Соединённые Штаты обеспокоены «некоторыми особенностями поведения Турции». «Идея создания системы ПВО российского производства в центре НАТО выходит за рамки допустимого», — подчеркнула посол.

Санкции против Турции: где США, там и ЕС

Действительно, государство-член НАТО, выстраивающее свою систему противовоздушной обороны на основе российского ракетного комплекса — это форменный скандал в благородном семействе. В начале октября генсек альянса Йенс Столтенберг выразил крайнюю обеспокоенность этой ситуацией и высказал опасение, что российские ЗРК могут представлять опасность для авиации союзников. А также ещё раз предупредил Анкару, что за развертыванием С-400 неизбежно последуют санкции со стороны Соединенных Штатов. Данные санкции будут носить адресный характер и затронут турецкие компании и чиновников, которые непосредственно принимали участие в закупке ЗРК. Ограничения включают запрет на операции с недвижимостью и банковские операции на территории США, запрет на выдачу виз и запрет на получение кредитов.

Накануне голосования в Сенате Евросоюз также принял решение о расширении санкций в отношении Турецкой республики. Эти санкции стали реакцией на проведение Турцией буровых работ в Восточном Средиземноморье. Речь идёт о проводимой Анкарой разведке углеводородов на шельфе, который Греция Кипр считают своей исключительной экономической зоной. В итоговом заявлении саммита Евросоюза было подчёркнуто, что ЕС остаётся привержен «защите интересов стран-участниц Евросоюза и поддержанию региональной стабильности». Кроме того, в Брюсселе назвали политику Анкары «провокационной», активизацию ее риторики против стран-участниц ЕС и отдельных европейских лидеров — неприемлемой. Было также сделано заявление, что Евросоюз будет тесно координировать свои действия в отношении Турции с Соединенными Штатами.

Однако пока что заявления ЕС — скорее декларация о намерениях. Предполагается, что в марте 2021 года верховным комиссаром ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем будет представлен доклад по ситуации с отношениями с Турцией. И в зависимости от содержания доклада уже будут приняты конкретные ограничительные меры.

Турция действует суверенно

В ответ на претензии Брюсселя Анкара заявила, что считает любые антитурецкие санкции неправомерными, и они лишь поставят под угрозу отношения Турции с Европой и США. С самого начала конфликта вокруг турецкой георазведки на шельфе в Восточном Средиземноморье президент Эрдоган озвучил твёрдую позицию: Турция считает себя в полном праве вести разработку шельфа и будет продолжать ее даже под угрозой введения любых санкций. Надо сказать, что в изначальном санкционном списке ЕС было всего два человека. Европейские ограничительные меры запрещают для турецких фигурантов списка въезд на территорию ЕС, предусматривают замораживание их банковских активов на территории стран-участниц союза, а также запрещают предоставление им любых видов финансовой помощи.

Принятию санкций в отношении Турции сопутствовал негативный медийный фон: европейская пресса много писала о том, что Эрдоган, мол, ведёт себя все больше как противник, а не «друг Запада». Информация о готовящихся ограничительных мерах способствовала снижению курса турецкий лиры на фондовых биржах, однако (и это важный момент), непосредственно президента Эрдогана эти санкции никак не затронули. То есть в отношении европейских мер речь пока идёт скорее о громкой риторике, нежели о конкретных серьёзных издержках для Анкары.

Вашингтон настроен куда более серьезно. На недавнем саммите глав