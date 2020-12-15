Пока вы не уснули: население России может снизиться на десятки миллионов 

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Эксперт по делу МН17 привел доказательство невиновности РФ

Повреждение салонной перегородки свидетельствует о том, что малазийский «Боинг» не мог быть сбит в Донбассе из зенитного ракетного комплекса «Бук».

Украинский генерал объяснил, почему Киев слабее Москвы

Украинский генерал Сергей Кривонос в разговоре с изданием "Обозреватель" выразил мнение, что Киеву не стоит говорить с Москвой с позиции силы.

Путин поздравил Байдена с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Российский лидер направил ему соответствующую телеграмму.

Население России может снизиться на десятки миллионов

Население России сократится до 125 миллионов человек к 2050 году. Такой прогноз, как сообщает РИА Новости, сделали в федеральном проекте «Трезвая Россия».

Лавров отреагировал на отказ глав Боснии встречаться с ним

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на отказ нескольких представителей властей Боснии и Герцеговины встретиться с ним в ходе его рабочего визита в страну.

В Нагорном Карабахе возобновились бои

В Нагорном Карабахе возобновились бои. В сентябре, как сообщал «Рамблер», Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций и сообщили об ответных обстрелах

Песков отменил традиционный брифинг с журналистами

Традиционный брифинг официального представителя Кремля Дмитрия Пескова во вторник отменен.

В России появится новая методика расчета минимального размера оплаты труда

Госдума приняла во втором чтении законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда. Об этом сообщает РИА "Новости".

В Киеве произошли стычки протестующих с силовиками

Столкновения силовиков с предпринимателями, устроившими в Киеве шествие с протестом против карантинных ограничений, произошли во время того, как правоохранители помешали бизнесменам установить палатку, следует из трансляций украинских телеканалов.

Пять депутатов Госдумы повторно заболели COVID-19