Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Гафта: все роли в одной подборке
Вспоминаем Гафта: все роли в одной подборке Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Пока вы не уснули: население России может снизиться на десятки миллионов 

Елена Прошина 2 часа назад
Пока вы не уснули: население России может снизиться на десятки миллионов
Фото: РИА Новости
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Эксперт по делу МН17 привел доказательство невиновности РФ

Повреждение салонной перегородки свидетельствует о том, что малазийский «Боинг» не мог быть сбит в Донбассе из зенитного ракетного комплекса «Бук».
Читать новость полностью

Украинский генерал объяснил, почему Киев слабее Москвы

Украинский генерал Сергей Кривонос в разговоре с изданием "Обозреватель" выразил мнение, что Киеву не стоит говорить с Москвой с позиции силы.
Читать новость полностью

Путин поздравил Байдена с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Российский лидер направил ему соответствующую телеграмму.
Читать новость полностью

Население России может снизиться на десятки миллионов

Население России сократится до 125 миллионов человек к 2050 году. Такой прогноз, как сообщает РИА Новости, сделали в федеральном проекте «Трезвая Россия».
Читать новость полностью

Лавров отреагировал на отказ глав Боснии встречаться с ним

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на отказ нескольких представителей властей Боснии и Герцеговины встретиться с ним в ходе его рабочего визита в страну.
Читать новость полностью

В Нагорном Карабахе возобновились бои

В Нагорном Карабахе возобновились бои. В сентябре, как сообщал «Рамблер», Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций и сообщили об ответных обстрелах
Читать новость полностью

Песков отменил традиционный брифинг с журналистами

Традиционный брифинг официального представителя Кремля Дмитрия Пескова во вторник отменен.
Читать новость полностью

В России появится новая методика расчета минимального размера оплаты труда

Госдума приняла во втором чтении законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать новость полностью

В Киеве произошли стычки протестующих с силовиками

Столкновения силовиков с предпринимателями, устроившими в Киеве шествие с протестом против карантинных ограничений, произошли во время того, как правоохранители помешали бизнесменам установить палатку, следует из трансляций украинских телеканалов.
Читать новость полностью

Пять депутатов Госдумы повторно заболели COVID-19

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о пяти депутатов, которые повторно заболели коронавирусом.
Читать новость полностью
Видео дня. Нам пошел на пользу карантин: Шнуров снова станет отцом
Комментарии 182
В мире , Владимир Путин , Сергей Лавров , Вячеслав Володин , Дмитрий Песков , Джозеф Байден , Госдума , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
02:57
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
Происшествия
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
00:16
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
В мире
Бывший боец UFC устроил потасовку на взвешивании и попал на видео
00:31
Бывший боец UFC устроил потасовку на взвешивании и попал на видео
Происшествия
Россиянин устроил дебош в кафе из-за маски и попал на видео
00:42
Россиянин устроил дебош в кафе из-за маски и попал на видео
Происшествия
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
01:27
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
В мире
Опубликовано видео сожжения машины в Подольске
00:20
Опубликовано видео сожжения машины в Подольске
Пожары
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
00:33
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
Происшествия
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
00:39
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
Происшествия
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
01:08
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
Происшествия
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
02:55
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение