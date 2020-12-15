Трамп объяснил свое поражение на выборах 

«Огромные проблемы обнаруживаются с машинами для голосования. Там такие сильные отклонения, что это просто смешно. Можно взять и сделать из оглушительной победы на выборах поражение с небольшим перевесом. В США такого быть не должно», — написал Трамп в своем Twitter.