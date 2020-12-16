Помпео обвинил Россию в разжигании конфликтов в Средиземноморье

Россия способствует дестабилизации ситуации в Средиземноморье, уверен глава Госдепа США Майк Помпео. По его словам, Москва мало того, что играет в политические игры, так еще и неверно истолковывает "факты" относительно назначения спецпосланника ООН и действий США в этом регионе.

«Ранее в этом месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров в выступлении на Средиземноморском диалоге обвинил Соединенные Штаты в политических играх в Средиземноморье и затягивании назначения специального представителя генерального секретаря в Ливии. То, что господин Лавров снова неверно понимает факты и пытается переписать историю, вызывает сожаление», — приводит его слова Госдеп.

По мнению госсекретаря, такая позиция непродуктивна. Он считает, что Россия таким образом «сеет хаос и конфликты, раскол внутри стран» Средиземноморья, а также в самом регионе.

«Россия продолжает угрожать стабильности в Средиземноморье, используя различные методы для распространения дезинформации, подрыва национального суверенитета», — уверен Помпео.

По его словам, Россия «поддержала нападение на столицу Ливии», подорвав усилия по установлению мира в стране. Вместе с тем американский чиновник вновь упомянул приписываемое РФ нарушение эмбарго ООН на поставки вооружений в Ливию.

В распространенном послании Помпео заявил, что Москва якобы «заблокировала санкции СБ ООН » в отношении лидера ливийской группировки «Канийят» Мухаммеда аль-Кани. В Соединенных Штатах эту группировку обвиняют в нарушении прав человека.

Госсекретарь США полагает, что именно Россия «играет в политические игры и пытается остановить прогресс в [урегулировании] региональных конфликтов». Как утверждает Помпео, российская сторона «действует только для продвижения своих интересов в ущерб региону».

В свою очередь, Москва неоднократно заявляла, что подобные обвинения не соответствуют реальности. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что сообщения США о якобы дестабилизирующей роли «военного вмешательства» России в деле урегулирования ситуации в Ливии являются ложными.

Лавров ранее уточнял, что на юге Средиземноморья есть такие проблемы, как террористическая угроза, тяжелая гуманитарная ситуация, нарушения прав человека. По его словам, это «высокая, неприемлемая цена за безответственные геополитические игры Вашингтона и его европейских союзников, решивших испытать на народах Ближнего Востока и Севера Африки однополярную модель мироустройства».

На протяжении долгого времени в Ливии продолжают существовать два органа исполнительной власти — Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа в Триполи и восточный кабмин, поддерживаемый Палатой представителей и Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

В середине октября глава Министерства России Сергей Лавров напоминал американским властям, что необходимо как можно скорее назначить спецпосланника ООН по Ливии.

«Подчеркну наше полное согласие в том, что необходимо как можно скорее решить вопрос о назначении нового специального посланника, место это вакантно с марта», — обращал внимание министр.

Он заметил, что этот процесс тормозят США, «которые буквально пытаются воспрепятствовать действиям генерального секретаря, который в соответствии со своим мандатом давно должен был принять соответствующее решение и представить его Совету Безопасности».

Позднее — в ноябре — Лавров посоветовал американской стороне впредь избегать «авантюр» на Ближнем Востоке, которые несут угрозу всему региону.