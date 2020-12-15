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Москва

Помпео обвинил Россию в поставках оружия в Ливию 

Газета.Ru 1 час назад
США обвинили Россию в хаосе в Ливии
Фото: РИА Новости
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия продолжает нарушать оружейное эмбарго в отношении Ливии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В Ливии Россия поддержала наступление (сторонников Халифы Хафтара — прим.ред) на ливийскую столицу Триполи, убивая мирных жителей и подрывая усилия ООН принести в страну мир. Кроме того, Россия продолжает нарушать оружейное эмбарго ООН», — говорится в сообщении.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани.
Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.
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