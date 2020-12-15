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Москва

Тихановская просит ЕС создать платформу для диалога с Россией 

Газета.Ru 15 минут назад
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская просит Европейский союз (ЕС) создать платформу для открытого диалога с Россией. Об этом пишет немецкое издание DW.

«Мы искали разные способы начать такие переговоры, мы много раз обращались к России, говоря, что мы открыты к диалогу. Мы обращались к Евросоюзу, к ОБСЕ с просьбой предоставить платформу для таких переговоров», — говорится в сообщении.

Тихановская выразила сожаление в связи с отсутствием контактов с Москвой.

«Официальных контактов с Россией у нас не было, к большому сожалению», — сообщила она.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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В мире , Видео , Светлана Тихановская , ЕС , ОБСЕ
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