Передел сфер влияния: Украину ждут перестановки в правительстве

Премьер-министр Украины , согласно новому закону, до начала января должен представить претендентов на должности министров энергетики и образования. Позицию главы минэнерго может занять Юрий Витренко , которого связывают с олигархом Игорем Коломойским. Украинские СМИ полагают, что новый назначенец станет противовесом главе правительства.

6 декабря на Украине вступил в силу закон, урезающий значительную часть полномочий исполняющих обязанности министра. Инициатива, в первую очередь, ударит по министерствам образования и энергетики, главы которых так и не были назначены Верховной радой

Согласно закону, у исполняющих обязанности министра остаются только церемониальные функции. Также премьер-министр обязан в течение 30 дней представить парламенту кандидатов на соответствующие посты. Теперь председатель правительства Украины Денис Шмыгаль до 6 января должен выбрать и внести на рассмотрение Верховной рады претендентов на должности министра образования и министра энергетики. Слухи о планах премьера уже обсуждаются в украинских СМИ.

Как сообщает «Страна.ua», министерство энергетики может возглавить бывший исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко. Об этом, в частности, рассказала изданию депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук.

Витренко занимал пост исполнительного директора «Нафтогаза» до мая этого года. Еще в августе прошлого года, после парламентских выборов на Украине, когда президент Владимир Зеленский занимался формированием правительства, имя Витренко прозвучало в политическом пространстве.

Олигарх Игорь Коломойский, которому приписывали на тот момент влияние на главу государства, называл двух кандидатов на пост премьер-министра страны — Юрия Витренко и Алексея Гончарука

Последний в дальнейшем действительно возглавил кабмин, но был отправлен в отставку через полгода. Витренко же продолжил работу в «Нафтогазе».

Когда в 2019 году Стокгольмский арбитраж постановил, что «Газпром» должен перечислить «Нафтогазу» $2,9 млрд, глава правления компании Андрей Коболев и исполнительный директор Витренко получили премию ($7,9 млн и $6 млн соответственно).

«Страна.ua» со ссылкой на источники сообщает, что кандидатуру Витренко как в прошлый раз, так и в этот активно продвигает Игорь Коломойский, и, более того, если он возглавит министерство энергетики, то может стать политическим противовесом премьер-министру.

«В сегодняшнем правительстве есть интересы [олигарха Рината] Ахметова. Их нужно уравновесить интересами других лиц, в том числе Коломойского», — приводит издание слова народного депутата Виктории Войцицкой.

Однако политологи не считают, что за назначением Витренко стоит попытка создать противовес Денису Шмыгалю.

«Заявления, что Юрий Витренко — человек Коломойского, очень сильно преувеличены. Я напомню, что Витренко был одним из руководителей «Нафтогаза» Украины во времена экс-президента Петра Порошенко, и тогда никто не говорил, что он человек Коломойского. Он, скорее, человек, связанный с прозападной частью украинского бизнеса и политики», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» украинский политолог и глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

По мнению эксперта, кандидатура Витренко на пост министра энергетики достаточно логична, за его плечами внушительный опыт работы в сфере энергетики и особенно нефтегазовом секторе, хотя скандал с премиями нанес большой удар по его имиджу и может помешать назначению (Витренко после выигрыша суда с «Газпромом» полагалась и вторая часть премии, которую, однако ему не выплатили из-за разбирательства по поводу высоких зарплат чиновников).

Кроме того, как напоминает Владимир Фесенко, бывший исполнительный директор «Нафтогаза» с самого начала демонстрировал лояльность новой украинской власти, что тоже играет не последнюю роль.

Глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник также считает, что переход Витренко в правительство — весьма вероятный шаг. Политолог подчеркивает, что близость Витренко к Коломойскому если и существует, то играет далеко не первую роль в его потенциальном назначении на пост министра энергетики. В первую очередь, задачей Витренко станет снижение тарифов и цен на энергоносители, а также обеспечение интересов украинского бизнеса в сфере энергетики, который традиционно контролируется западными партнерами в последние годы.

«Во-первых, это назначение может позволить в какой-то мере сбалансировать Коболева — руководителя «Нафтогаза» Украины, который имеет очень серьезные связи и поддержку западных партнеров, благодаря чему безраздельно управляет украинской энергетикой. У Витренко и Коболева плохие отношения, хотя Витренко работал заместителем Коболева и чудесно знает положение вещей и ход процессов в «Нафтогазе». Эти плохие отношения, скорее всего, приведут к какой-то конкуренции, трениям между ними и, возможно, Витренко выступит той фигурой, которая частично сбалансирует Кобелева, начнет продвигать интересы национальных элит», — рассуждает Руслан Бортник.

Бывший исполнительный директор «Нафтогаза» покинул компанию достаточно громко. О своей отставке он написал в Facebook, заявив, что его уволил Коболев:

«Мое увольнение — это реакция Коболева на неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла».

Главу компании Витренко назвал предателем, который «паразитирует на достижениях других», а также подчеркнул, что за Коболевым стоит Коломойский.

Так или иначе, аналитики считают, что не последнюю роль в выборе кандидатуры на пост министра действительно играет стремление изменить существующий баланс, но не в самом правительстве, а в сфере энергетики. «С точки зрения премьерских амбиций — это, в принципе, тоже одна из кандидатур, которая могла бы при позитивном стечении обстоятельств стать премьером.

Но сегодня конкуренция в премьеры достаточно высока. В правительстве есть Аваков — очевидный конкурент. Вне правительства есть такие фигуры, как [Юлия] Тимошенко, [Игорь] Палица (депутат Верховной рады) и остальные. Я думаю, что на первом этапе задача Витренко будет не в создании конкуренции Шмыгалю, а переподчинении или усилении влияния и отечественного бизнеса, и офиса президента на энергетический сектор», — поясняет Руслан Бортник.