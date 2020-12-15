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Против главы МВД Украины Авакова возбудили уголовное дело 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 53 минуты назад
Против главы МВД Украины Авакова возбудили уголовное дело
Фото: РИА Новости
Антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении министра внутренних дел страны Арсена Авакова и бывшего главы Национального банка страны Валерии Гонтаревой, сообщило ведомство.
Их подозревают в незаконном завладением 62 млн евро со счетов CityCommerce Bank, открытых в австрийском банке Meinl Bank Aktiengeselschaft, пишут «Украинские новости».
Уточняется, что дело возбуждено во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда по статье «Злоупотребление полномочиями должностным лицом». Кроме того, идет расследование в отношении служебных лиц CityCommerce Bank.
В октябре на Украине против бывшего президента Петра Порошенко возбудили дело о подготовке госпереворота.
Ранее генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело о госизмене в отношении нескольких чиновников за импорт электроэнергии из России.
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В мире , Валерия Гонтарева , Петр Порошенко , Арсен Аваков , МВД
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