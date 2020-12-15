Против главы МВД Украины Авакова возбудили уголовное дело 

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Их подозревают в незаконном завладением 62 млн евро со счетов CityCommerce Bank, открытых в австрийском банке Meinl Bank Aktiengeselschaft, пишут «Украинские новости»

Уточняется, что дело возбуждено во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда по статье «Злоупотребление полномочиями должностным лицом». Кроме того, идет расследование в отношении служебных лиц CityCommerce Bank.

В октябре на Украине против бывшего президента Петра Порошенко возбудили дело о подготовке госпереворота.