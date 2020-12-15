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Москва

Оппозиция Армении начала в Ереване «марш достоинства» с требованием отставки Пашиняна 

ТАСС 1 час назад
Несколько тысяч сторонников оппозиции во вторник вечером с привокзальной площади Еревана "Сасунци Давид" начали "марш достоинства" с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Армения — без Никола, Никол, предатель! Наш народ должен выбрать — он за Никола, или же за страну", — заявил один из лидеров оппозиции, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

В настоящий момент сторонники оппозиции перекрыли часть проспекта Тигран Мец и направляются к площади Республики, где находится здание правительства. Полиция несет усиленную службу, однако не задерживает участников акции протеста.
Оппозиция возлагает на Пашиняна ответственность за экономические и социальные проблемы республики. Также оппоненты премьера заявляют, что совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое он подписал 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, фактически было капитуляцией. На этом фоне президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.
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В мире , Видео , Ильхам Алиев , Армен Саркисян , Владимир Путин , Армения , Ереван
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