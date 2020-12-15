Десятки человек пострадали в столкновениях с полицией в Киеве

Несколько десятков предпринимателей и украинских полицейских пострадали в ходе столкновений на митинге против введения локдауна в центре Киева . Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным издания, драки между представителями бизнеса и киевскими силовиками продолжаются с начала акции. Ее организаторы сообщили о десятках раненых демонстрантов и призвали жителей города брать палатки и выходить в центр с требованием поддержать украинский бизнес.

«Идите на Майдан Независимости. Мы должны устоять», — призвал лидер протестующих Сергей Доротич.

В свою очередь, управление Национальной полиции в Киеве сообщило, что в ходе потасовок на акции были ранены десятки силовиков.

«Пострадало около 40 полицейских. Одного правоохранителя во время толчеи ударили по голове, вследствие чего он потерял сознание, другие полицейские получили ожоги глаз», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе ведомства.

В настоящее время столкновения у здания Верховной Рады продолжаются. Демонстрантам удалось установить на площади несколько палаток, силовики пытаются разогнать участников, разбивая их на отдельные группы. В ответ на это протестующие бросают в них петарды, дымовые шашки и файеры.

Митинг против введения новых коронавирусных ограничений организовало украинское движение предпринимателей «SaveФОП». Бизнесмены недовольны решением правительства ввести в стране локдаун из-за пандемии и новым законом, обязывающим малый бизнес устанавливать кассовые аппараты.