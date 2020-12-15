В Киеве произошли стычки протестующих с силовиками 

Столкновения силовиков с предпринимателями, устроившими в Киеве шествие с протестом против карантинных ограничений, произошли во время того, как правоохранители помешали бизнесменам установить палатку, следует из трансляций украинских телеканалов.

Митинг предпринимателей против карантинных ограничений для бизнеса, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19, прошел во вторник у Верховной рады Украины . Митингующие шествием прошли от парламента к офису президента и спустились на майдан Незалежности (площадь Независимости).

Киев снова митингует. Теперь под белыми флагами))) pic.twitter.com/P6hArdEuEo— Vladimir_GR 🇷🇺 (@grinvova) December 15, 2020

Как следует из трансляции, которую ведут украинские телеканалы, предприниматели попытались установить большую палатку. Правоохранители, сопровождающие шествие, помешали им, забрав палатку. В результате этого произошли небольшие столкновения митингующих с силовиками, в ходе которых был применен слезоточивый газ. Предприниматели бросили в правоохранителей несколько дымовых шашек.

После того, как силовики отступили, митингующие начали устанавливать на площади Независимости несколько небольших палаток. Сейчас силовики берут митингующих в кольцо. Периодически стороны пытаются оттеснить друг друга, применяется слезоточивый газ. Движение по центральной улице Киева Крещатик пока ограничено.

Как сообщили в прямом эфире телеканала "112 Украина", одному мужчине стало плохо. "Его вытянули из толпы и отдали патрульным. Полицейские, я так понимаю, повезли его в больницу. В каком он состоянии — неизвестно, он был без сознания", — говорится в сообщении.