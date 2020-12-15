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Москва

В Киеве произошли стычки протестующих с силовиками 

РИА Новости 46 минут назад
Столкновения силовиков с предпринимателями, устроившими в Киеве шествие с протестом против карантинных ограничений, произошли во время того, как правоохранители помешали бизнесменам установить палатку, следует из трансляций украинских телеканалов.
Митинг предпринимателей против карантинных ограничений для бизнеса, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19, прошел во вторник у Верховной рады Украины. Митингующие шествием прошли от парламента к офису президента и спустились на майдан Незалежности (площадь Независимости).
Как следует из трансляции, которую ведут украинские телеканалы, предприниматели попытались установить большую палатку. Правоохранители, сопровождающие шествие, помешали им, забрав палатку. В результате этого произошли небольшие столкновения митингующих с силовиками, в ходе которых был применен слезоточивый газ. Предприниматели бросили в правоохранителей несколько дымовых шашек.
После того, как силовики отступили, митингующие начали устанавливать на площади Независимости несколько небольших палаток. Сейчас силовики берут митингующих в кольцо. Периодически стороны пытаются оттеснить друг друга, применяется слезоточивый газ. Движение по центральной улице Киева Крещатик пока ограничено.
Как сообщили в прямом эфире телеканала "112 Украина", одному мужчине стало плохо. "Его вытянули из толпы и отдали патрульным. Полицейские, я так понимаю, повезли его в больницу. В каком он состоянии — неизвестно, он был без сознания", — говорится в сообщении.
Кабинет министров Украины ранее ввел усиленные карантинные меры (локдаун) из-за коронавируса с 8 по 24 января, а также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране, которые раньше действовали до конца этого года. В период действия жестких карантинных ограничений будут закрыты школы и вузы, при этом работа детских садов не запрещается. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий. Также под запрет попала работа любых рынков. Работа развлекательных заведений запрещена полностью. Закроются учреждения культуры.
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Комментарии 9
В мире , Видео , Происшествия , Правительство Украины , Верховная Рада
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