Тимошенко раскритиковала Раду за решение по Донбассу 

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала Верховную раду за продление действия закона об особом статусе Донбасса. Она назвала решение депутатов малодушием.

Это даже не федерализация. Это хуже. Это малодушное согласие отдать нашу территорию навсегда под прикрытием так называемого мирного процесса, — написала она в Facebook.

По мнению Тимошенко, продлением закона парламент «превращает Донбасс в плацдарм для захвата Украины политическим путём».

Она подчеркнула, что «Батькивщина» никогда не поддерживала данный закон и никогда не голосовала за него, поскольку он оправдывает создание государства в государстве.

Это — не то, чего ждут люди по обе стороны от линии фронта. И этот закон точно не о мире! — заключила политик.