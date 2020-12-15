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Тимошенко раскритиковала Раду за решение по Донбассу 

News.ru 1 час назад
Тимошенко раскритиковала Раду за решение по Донбассу
Фото: YuliaTymoshenko/facebook.com
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала Верховную раду за продление действия закона об особом статусе Донбасса. Она назвала решение депутатов малодушием.

Это даже не федерализация. Это хуже. Это малодушное согласие отдать нашу территорию навсегда под прикрытием так называемого мирного процесса, — написала она в Facebook.

По мнению Тимошенко, продлением закона парламент «превращает Донбасс в плацдарм для захвата Украины политическим путём».
Она подчеркнула, что «Батькивщина» никогда не поддерживала данный закон и никогда не голосовала за него, поскольку он оправдывает создание государства в государстве.

Это — не то, чего ждут люди по обе стороны от линии фронта. И этот закон точно не о мире! — заключила политик.

Как писал NEWS.ru, Рада продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2021 года. За это решение проголосовали 304 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Каких-либо поправок в документ внесено не было, хотя президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в текущем году будет подготовлена новая редакция закона.
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Комментарии
В мире , Юлия Тимошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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