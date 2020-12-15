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Москва

Погода в России: На Россию обрушился ледяной дождь 

Артём Кульша 1 час назад
На Центральную Россию обрушился ледяной дождь. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Практически вся центральная часть страны в настоящее время ушла в «неуправляемый занос» — погода принесла туда ледяные дожди и мокрый снег и кое-где нарушила привычный распорядок жизни.
Так, вечера вечером, как сообщал «Рамблер», в Москве начался снегопад. Согласно прогнозам синоптиков, когда тот закончится, высота сугробов составит до 15 сантиметров. Местами в столице возникли большие пробки, хотя час пик еще не наступил.
На Курскую и Белгородскую области обрушились ледяные дожди, в результате чего улицы сковало толстой коркой льда.

«Очень сильно хочется обратиться к нашим градоначальникам. Товарищи, я понимаю, что вы ездите на машинах и вам кайфово, но мы, пешеходы, ходить здесь не можем, потому что здесь гололед. Здесь все бьются и разбиваются. Примите, пожалуйста, меры», — заявил житель Курска Александр Кулаков.

В Белгородской области из-за гололеда более 300 человек обратились за медицинской помощью. На этом фоне мэр столицы региона Юрий Галдун объявил 15-16 декабря выходными днями в школах и попросил пожилых людей оставаться дома.
В Курской области две тысячи человек остались без света из-за непогоды, задерживаются авиарейсы и едва не произошла железнодорожная авария — две электрички остановились посреди путей, потому что обледенели провода.
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В мире , Видео , Александр Кулаков
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