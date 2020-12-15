Лукашенко призвал белорусов жить дружно

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о своей позиции в контексте массовых протестных акций. Он предложил людям жить дружно.

Я хочу, чтобы вы понимали мою позицию, она неизменна: давайте жить дружно, сохраним страну — а мы её сохраним, чего бы нам это ни стоило, и не для меня, и не для него — это уже для внуков, — сказал он в ходе встречи с медиками Могилёвской областной клинической больницы.

По его словам, именно сохранение страны является его главной задачей. При этом он пообещал, что все решения будут принимать граждане государства, передаёт БелТА.

Я никуда не побегу, чтобы вы знали. Никуда. Хорошо, что время прошло и люди увидели, кто рвался к власти. Дело не во мне, — добавил он.

Политик отметил, что «своё отработал», но ему жалко, что «будет после этого».

Протестные акции в Белоруссии продолжаются более четырёх месяцев, с момента проведения в стране президентских выборов. Согласно их официальным итогам, в очередной раз победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Многие жители страны считают, что результаты голосования сфальсифицированы, а в борьбе за пост президента победила Светлана Тихановская

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