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Москва

Мэрия Парижа получила штраф за дискриминацию мужчин 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 15 декабря 2020
Мэрию Парижа оштрафовали на 90 тыс. евро за дискриминацию мужчин при назначении на руководящие должности: среди директоров женщин оказалось втрое больше, чем представителей сильного пола.
Нарушение выявило министерство по вопросам государственной службы при проверке конкурсов 2018 года. Выяснилось, что среди 16 руководителей отделов и их заместителей — всего пятеро мужчин. По закону представители одного пола не могут занимать более 60% таких должностей, передает «Страна.ua» со ссылкой на Le Monde.
Женское большинство выявили не только на руководящих постах мэрии Парижа: по последним данным, 56% сотрудников мэрии — женщины.
Кроме того, гендерный дисбаланс наблюдается и в некоторых сферах работы администрации. В частности, только 40% инженеров технических служб и всего 5% сотрудников службы уборки мусора — женщины.
Закон, по которому оштрафовали мэрию Парижа, был изменен в 2019-м. Теперь работодатель может быть освобожден от наказания, если общее число мужчин и женщин в трудовом коллективе будет соответствовать нормативам.
Ранее минобороны Германии захотело ввести феминитивы к воинским званиям.
При этом женщины в комитете бундестага по вопросам обороны скептически восприняли планируемые нововведения, отметив, что их больше волнует нехватка бронежилетов, сапог и летных комбинезонов нужного размера, чем отсутствие деления по гендеру в воинских званиях.
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Комментарии
В мире , Видео , Европа , Министерство обороны , Бундестаг , Le Monde , Нью-Йорк , Париж , США , Франция
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