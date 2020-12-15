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ВОЗ оценила опасность новой мутации коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
ВОЗ оценила опасность новой мутации коронавируса
Фото: Reuters
Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, возникший в результате мутации и обнаруженный в Великобритании, более заразен, но в целом не меняет уровень опасности заболевания. Так его оценил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальной борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро, передает Sky News.

«Он более заразен, но, судя по всему, не опасней», — приводит издание его слова. Набарро подчеркнул, что людям стоит сохранять осторожность, однако радикальных изменений в приоритетах и способах борьбы с эпидемией из-за нового штамма не предвидится.

Днем ранее в ВОЗ озвучили схожую предварительную оценку: существующие данные показывают, что мутация вряд ли делает вирус опаснее, чем он был до этого.
Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране был обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, нет доказательств, что он более смертоносен, чем известные штаммы SARS-CoV-2, и устойчив к вакцинам. В то же время он легче передается от человека к человеку и, следовательно, более заразен.
По данным института Джонса Хопкинса на 15 декабря, в мире насчитывается более 72,9 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 1,62 миллиона скончались, еще 41,3 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США, Индии, Бразилии, России и Франции.
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В мире , Дэвид Набарро , ВОЗ , Sky News
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