Тихановская призвала отменить визы для оппозиционеров

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко, а второе место заняла Тихановская. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.

Вчера Тихановская выразила уверенность, что протестующим удастся добиться своих целей. Также она призвала власти Германии на уровне Европейского союза расширить санкции против Лукашенко и людей из его окружения и больше поддерживать белорусскую оппозицию, в частности, отменить визовый режим для тех ее представителей, которые подвергаются преследованиям со стороны режима Лукашенко.

«Мы слышим много слов поддержки, но нам нужны действия», — заявила политик.

Также она высказала мнение, что власти Евросоюза должны следовать принципу нулевой толерантности в вопросе контактов компаний из ЕС с властями Белоруссии — препятствовать им.

На прошлой неделе Лукашенко заявил, что в Белоруссии будут по самой демократичной схеме будут перераспределены полномочия, в том числе полномочия президента, — правительство внесет законопроект, парламент согласует, глава государства подпишет или отклонит, если тот будет нарушать основные принципы функционирования государства, которые установит Всебелорусское народное собрание на очередные пять лет.