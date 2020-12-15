Байден уколол Трампа 

3 ноября, как сообщал «Рамблер», в США состоялись выборы президента. Трамп пытался оспорить результаты голосования в ряде штатов. Вчера коллегия выборщиков утвердила результаты выборов. Байден получил 306 голосов при необходимых для победы 270-и.

После этого избранный президент выступил с обращением по телевидению. В ходе него он, в частности, отметил, что Трамп десятки раз пытался поставить под сомнение итоги выборов, был выслушан 80-ю судьями по всей стране, но ни разу его жалобы не имели под собой оснований.

Сегодня президент России Владимир Путин направил Байдену поздравительную телеграмму по случаю победы на выборах президента. В ней он пожелал тому успехов, выразил готовность к взаимодействию и контактам и уверенность в том, что Россия и США могут способствовать решению многих проблем и вызовов в мире.