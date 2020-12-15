Байден уколол Трампа 

Дональд Трамп десятки раз безосновательно пытался поставить под сомнение итоги выборов президента США. Об этом, как сообщает «Общественная служба новостей», заявил его соперник на выборах Джо Байден.
3 ноября, как сообщал «Рамблер», в США состоялись выборы президента. Трамп пытался оспорить результаты голосования в ряде штатов. Вчера коллегия выборщиков утвердила результаты выборов. Байден получил 306 голосов при необходимых для победы 270-и.
После этого избранный президент выступил с обращением по телевидению. В ходе него он, в частности, отметил, что Трамп десятки раз пытался поставить под сомнение итоги выборов, был выслушан 80-ю судьями по всей стране, но ни разу его жалобы не имели под собой оснований.
Сегодня президент России Владимир Путин направил Байдену поздравительную телеграмму по случаю победы на выборах президента. В ней он пожелал тому успехов, выразил готовность к взаимодействию и контактам и уверенность в том, что Россия и США могут способствовать решению многих проблем и вызовов в мире.
В ноябре министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что внешняя политика США на российском направлении не изменится революционно в случае победы Джо Байдена на выборах президента. Он заявил, что США глубоко расколоты, а отношения с Россией могли бы стать объединительной идеей, которая позволит преодолеть раскол.