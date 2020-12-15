Рада продлила действие закона о статусе Донбасса 

«Согласно этому закону временно, со дня вступления в силу с учетом положений закона Украины «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» на срок до 31 декабря 2021 включительно, вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», — говорится в тексте документа.