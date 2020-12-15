Пока вы в маске: москвичей оштрафуют за посты в соцсетях 

Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, возникший в результате мутации и обнаруженный в Великобритании, более заразен, но в целом не меняет уровень опасности заболевания.

В Москве будут штрафовать за нарушение мер против распространения коронавирусной инфекции COVID-19 по видео и данным в социальных сетях.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов ГД на новогодние праздники отменить поездки в теплые страны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о пяти депутатов, которые повторно заболели коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что рассчитывает на возвращение к нормальной жизни в Германии к осени 2021 года.

Системой регистрации посетителей, которая была запущена в столице для информирования горожан о потенциальных контактах с заразившимися COVID-19, воспользовались свыше 3 миллионов раз с 19 октября.