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Москва

Пока вы в маске: москвичей оштрафуют за посты в соцсетях 

Елена Прошина 2 часа назад

ВОЗ оценила опасность новой мутации коронавируса

Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, возникший в результате мутации и обнаруженный в Великобритании, более заразен, но в целом не меняет уровень опасности заболевания.
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Москвичей оштрафуют за нарушение антиковидных мер по соцсетям

В Москве будут штрафовать за нарушение мер против распространения коронавирусной инфекции COVID-19 по видео и данным в социальных сетях.
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Володин призвал депутатов встретить Новый год в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов ГД на новогодние праздники отменить поездки в теплые страны.
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Пять депутатов Госдумы повторно заболели COVID-19

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о пяти депутатов, которые повторно заболели коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.
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Меркель назвала сроки возвращения Германии к нормальной жизни

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что рассчитывает на возвращение к нормальной жизни в Германии к осени 2021 года.
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Москвичи зарегистрировались в системе QR-кодов свыше 3 млн раз

Агентство "Москва"/Александр Авилов.
Системой регистрации посетителей, которая была запущена в столице для информирования горожан о потенциальных контактах с заразившимися COVID-19, воспользовались свыше 3 миллионов раз с 19 октября.
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В мире , Видео , Александр Авилов , Ангела Меркель , Вячеслав Володин , ВОЗ , Госдума , ИА REGNUM , РИА Новости , АГН "Москва" , Reuters
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