Президент США Дональд Трамп не планирует публично признавать провал на президентских выборах, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на телеканал CNN. Однако в частном кругу политик якобы уже заявил, что смирился с поражением.

В США состоялось голосование выборщиков, результаты которого с большой долей вероятности определяют нового главу государства. Журналисты CNN отметили, что демократ Джо Байден набрал 306 голосов, Трамп — 232 голоса. Итоги голосования в начале января должен утвердить Конгресс США , и только после этого будет названо имя нового президента страны. Инаугурация запланирована на 20 января. Аналитик при этом не исключают, что Дональд Трамп в очередной раз попытается оспорить итоги выборов.

По крайней мере публично признавать свое поражение в президентской гонке политик точно не собирается, сообщает CNN со ссылкой на анонимный источник. Однако журналистам также стало известно, что Трамп не надеется переизбраться на второй срок, таким образом смирившись с поражением.

В случае, если Джо Байден будет объявлен новым президентом США, то Трамп скорее всего не явится на его инаугурацию, добавил информатор CNN. Между тем Байден уже назвал себя новым главой государства и призвал своего оппонента публично признать его победу.

Ранее, как сообщал «Рамблер», белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что демократ Джо Байден уже пригласил ее на свою инаугурацию в Вашингтон. Новость прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков . Он заявил, что приглашение Тихановской на торжественное мероприятие ярко демонстрирует направление, которого будущий президент будет придерживаться во вешней политике.