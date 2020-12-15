Президент США Дональд Трамп не планирует публично признавать провал на президентских выборах, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на телеканал CNN. Однако в частном кругу политик якобы уже заявил, что смирился с поражением.
В США состоялось голосование выборщиков, результаты которого с большой долей вероятности определяют нового главу государства. Журналисты CNN отметили, что демократ Джо Байден набрал 306 голосов, Трамп — 232 голоса. Итоги голосования в начале января должен утвердить Конгресс США, и только после этого будет названо имя нового президента страны. Инаугурация запланирована на 20 января. Аналитик при этом не исключают, что Дональд Трамп в очередной раз попытается оспорить итоги выборов.
По крайней мере публично признавать свое поражение в президентской гонке политик точно не собирается, сообщает CNN со ссылкой на анонимный источник. Однако журналистам также стало известно, что Трамп не надеется переизбраться на второй срок, таким образом смирившись с поражением.
В случае, если Джо Байден будет объявлен новым президентом США, то Трамп скорее всего не явится на его инаугурацию, добавил информатор CNN. Между тем Байден уже назвал себя новым главой государства и призвал своего оппонента публично признать его победу.
Ранее, как сообщал «Рамблер», белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что демократ Джо Байден уже пригласил ее на свою инаугурацию в Вашингтон. Новость прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Он заявил, что приглашение Тихановской на торжественное мероприятие ярко демонстрирует направление, которого будущий президент будет придерживаться во вешней политике.
По его мнению, политик сделал ставку на смену режима в Белоруссии. Пушков уверен, что из Тихановской пытаются сделать «Гуайдо (Хуан Гуайдо — венесуэльский политик, с 2019 года исполняющий обязанности президента страны — прим. ред.) в изгнании».