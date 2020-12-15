В Нагорном Карабахе возобновились бои. Об этом сообщает РБК.

В сентябре, как сообщал «Рамблер», Армения Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций и сообщили об ответных обстрелах. В октябре страны дважды достигали соглашения о прекращении огня, после чего обвиняли друг друга в его нарушении.

В ноябре президенты Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе, размещении в регионе российских миротворцев и передаче Азербайджану Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов.

В соответствии с соглашением, Армения и Азербайджан должны остановиться на занимаемых позициях. Между тем 11-12 декабря возобновились бои за села Хцаберд и Хин Тахер в Гадрутском районе. Оба села оставались под контролем Армении, однако на карте проведения миротворческой операции отнесены к Азербайджану. Вечером 12 декабря Министерство обороны России уточнило границы проведения миротворческой операции, на этот отнеся Хцаберд и Хин Тахер к Армении.

«Путаница могла спровоцировать перестрелки, сказали собеседники, близкие к военному ведомству НКР», — сообщает РБК.

Азербайджан занял Хин Тахер. 14 декабря он стал оспаривать принадлежность еще двух сел — Хин Шен и Мец Шен в Шушинском районе. Азербайджанские военные полностью их окружили.