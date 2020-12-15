В Нагорном Карабахе возобновились бои 

Бои за спорные села на территории Нагорного Карабахе возобновились, несмотря на вмешательство российских миротворцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в службе безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

По данным на вечер понедельника, 14 декабря, азербайджанские военные продолжали находиться в селе Хин Тахер. Армянская сторона сообщила об окружении противником еще двух сел. При этом Хцаберд контролируют армяне.

Как рассказал собеседник издания, ситуация была спокойной до 12 декабря. По его словам, азербайджанцы подошли к посту и заявили о правах на территорию, после чего военнослужащие НКР передали их слова в Степанакерт, а те в свою очередь — российским миротворцам, которые связали с Баку. После этого начался бой: азербайджанцы окружили карабахских военных группой в 200 человек и захватили около 10 солдат в плен, утверждает он.

Ранее сообщалось , что Азербайджан и Армения обменялись военнопленными. Так, в Баку вернулись 12 человек, а в Ереван — 44 человека. Переговоры вел лично командующий миротворцами РФ в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов

12 декабря армия обороны Нагорного Карабаха сообщила о перестрелке с азербайджанскими войсками на позициях в направлении Гадрута. Сутки спустя российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня.

В сентябре на линии разграничения в Карабахе начались масштабные столкновения. В ходе боев азербайджанская армия взяла под контроль ряд территорий, в том числе Гадрут и город Шуши (Шуша), имеющий стратегическое значение. В ноябре лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня. Стороны остались на занятых ими позициях. До 1 декабря под контроль Баку перешли еще три района. В регион вошли российские миротворцы.