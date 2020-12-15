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Москва

«Шрек» стал достоянием Америки и попал на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
14 декабря мультфильм «Шрек» стал национальным достоянием США. Анимационный проект внесли в Национальный реестр американских фильмов в Библиотеке Конгресса США. В реестр также попали «Заводной апельсин», «Темный рыцарь», «Братья блюз», «Бриолин», «Дьявол никогда не спит» и другие. Реестр пополняется каждый год. В этом году коллекция пополнилась 25-ю новыми фильмами, всего реестр состоит из 800 лент. Включение в список гарантирует, что кинопроект будет сохранен в соответствии с положениями Закона о национальной сохранности фильмов. Критерием для отбора картин является их культурное, историческое и эстетическое значение.
Мультфильм «Шрек» вышел в 2001 году.
В мире , Видео , Конгресс США
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