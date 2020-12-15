Невеста похудела на 42 килограмма после измены жениха

Жительница Уэльса, Великобритания , похудела на 42 килограмма, после того как узнала об изменах жениха. Ее история опубликована на сайте Daily Mail.

Невеста Эмили Донован (Emily Donovan) уличила жениха в неверности и отменила свадьбу. Расставание с любимым подвигло девушку, весившую около 99 килограммов, кардинально измениться. Она начала регулярно бегать, ходить в спортзал и придерживаться сбалансированной диеты.

«Раньше я никогда не готовила. Я предпочитала заказывать еду на дом или выбираться в кафе с друзьями и бойфрендом. Я всегда ела на бегу, какие-то бутерброды или чипсы. Я могла пропускать полноценные приемы пищи и вместо этого объедаться снеками», — рассказывает 24-летняя Донован.

Теперь британка питается домашней пищей и уделяет больше времени физическим нагрузкам.

«После того как я стала бегать и вести более активный образ жизни, моя жизнь изменилась, — подчеркивает она. — Раньше меня и на прогулку сложно было вытащить, а сейчас я все выходные гуляю — моей собаке это нравится».

В результате Донован похудела до 57 килограммов и стала увереннее в себе.

«Последние 19 килограммов я сбросила на карантине, так как я чувствовала больше мотивации», — подчеркнула она.

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